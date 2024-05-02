Удар рф по Дергачах на Харківщині: семеро поранених, шість із яких - діти
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Дергачах у Харківській області поранення отримали семеро людей, у тому числі шестеро дітей.
У Харківській області вже відомо про сім постраждалих внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах, шестеро із яких - діти, повідомив голова ОВА Олег Синегубов, передає УНН.
Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості
За його словами, усі діти госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Нагадаємо
Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району.