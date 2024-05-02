Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

В Харьковской области уже известно о семи пострадавших в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам, шестеро из которых - дети, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По состоянию на сейчас в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них - дети. Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, все дети госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Напомним

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района.