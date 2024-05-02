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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 13:43  •  1712 просмотра

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В результате российского удара по Дергачам в Харьковской области ранения получили семь человек, в том числе шестеро детей.

В Харьковской области уже известно о семи пострадавших в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам, шестеро из которых - дети,  сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

По состоянию на сейчас в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них - дети.  Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести

- написал Синегубов в Telegram.

По его словам, все дети госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Напомним

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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