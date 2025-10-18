Від торгівлі людьми цього року постраждалими визнали 86 людей, у тому числі 10 дітей - прокуратура
Київ • УНН
У 2025 році зареєстровано 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми. 85 особам оголошено підозру, 21 засуджено, а 86 осіб, включаючи 10 дітей, визнано потерпілими.
В Україні з початку року є вже 144 кримінальні провадження за торгівлю людьми, визнано потерпілими 86 людей, серед яких 10 дітей, повідомили 18 жовтня, у Європейський день боротьби з торгівлею людьми, в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
У 2025 році правоохоронні органи зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми
За даними прокуратури, "85 осіб отримали підозру, 21 особу засуджено, ще 60 – очікують на вироки суду".
"86 осіб, в тому числі 10 дітей, визнано потерпілими", - ідеться у повідомленні.
В Офісі Генерального прокурора, як повідомляється, діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.
