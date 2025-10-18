От торговли людьми в этом году пострадавшими признаны 86 человек, в том числе 10 детей - прокуратура
В 2025 году зарегистрировано 144 уголовных производства по фактам торговли людьми. 85 лицам объявлено подозрение, 21 осужден, а 86 человек, включая 10 детей, признаны потерпевшими.
В Украине с начала года уже 144 уголовных производства по торговле людьми, признаны потерпевшими 86 человек, среди которых 10 детей, сообщили 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми, в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
В 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали 144 уголовных производства по фактам торговли людьми
По данным прокуратуры, "85 человек получили подозрение, 21 человек осужден, еще 60 – ожидают приговоров суда".
"86 человек, в том числе 10 детей, признаны потерпевшими", - говорится в сообщении.
В Офисе Генерального прокурора, как сообщается, действует Межведомственная рабочая группа по вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.
