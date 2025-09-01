$41.320.06
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Від початку доби сталося 63 бойових зіткнення: окупанти найбільше тиснуть на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Від початку доби зафіксовано 63 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку. Окупанти просунулися біля Комишувахи, Маліївки та Новоукраїнки.

Від початку доби сталося 63 бойових зіткнення: окупанти найбільше тиснуть на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку цієї доби на лінії фронту було зафіксовано 63 бойових зіткнення. Найбільш гарячим і надалі залишається Покровський напрямок, де Сили оборони стримують найбільше ворожих штурмів, пише УНН з посиланням на Генштаб.

Деталі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські бійці відбили сім атак росіян, ще одне боєзіткнення наразі триває. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи активно протидіяли і мали успіхи на окремих ділянках.

Українські воїни також сьогодні зупинили три атаки у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ на Південно–Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку росіяни шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбники атакували вісім разів у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. В даний момент тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки, ще два бої продовжуються. російські підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три марні спроби прорвати оборону українських захисників в напрямку населених пунктів Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку, в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, захисники зупинили три наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку з початку доби загарбники здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Комишуваха. Одне бойове зіткнення продовжується досі.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили невдалу спробу просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили три невдалі атаки.

Доповнення

російські війська окупували селище Комишуваха на Донеччині. Також загарбники просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині та Новоукраїнки на Донеччині.

На карті російського генштабу, представленій валерієм герасимовим, Миколаївська та Одеська області позначені як "територія росії". Це свідчить про відкриті плани рф щодо захоплення цих регіонів.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Миколаївська область
Одеська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна