Эксклюзив
11:39 • 7122 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 68469 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 53125 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 94709 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 103949 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 95600 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 79691 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 34967 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24681 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 55162 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Главная
публикации
Эксклюзивы
С начала суток произошло 63 боевых столкновения: оккупанты больше всего давят на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 50 просмотра

С начала суток зафиксировано 63 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении. Оккупанты продвинулись возле Камышевахи, Малиевки и Новоукраинки.

С начала суток произошло 63 боевых столкновения: оккупанты больше всего давят на Покровском направлении - Генштаб

С начала этих суток на линии фронта было зафиксировано 63 боевых столкновения. Наиболее горячим и в дальнейшем остается Покровское направление, где Силы обороны сдерживают больше всего вражеских штурмов, пишет УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы отбили семь атак россиян, еще одно боестолкновение сейчас продолжается. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения активно противодействовали и имели успехи на отдельных участках.

Украинские воины также сегодня остановили три атаки в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении россияне шесть раз совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватчики атаковали восемь раз в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. В данный момент продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки, еще два боя продолжаются. Российские подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три тщетные попытки прорвать оборону украинских защитников в направлении населенных пунктов Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении, в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра, защитники остановили три наступательных действия врага.

На Покровском направлении с начала суток захватчики совершили 25 попыток потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заповедное, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 22 атаки.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Камышеваха. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье

На Ореховском направлении оккупанты совершили неудачную попытку продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении россияне совершили три неудачные атаки.

Дополнение

Российские войска оккупировали поселок Камышеваха в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле Малиевки в Днепропетровской области и Новоукраинки в Донецкой области.

На карте российского генштаба, представленной Валерием Герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория России". Это свидетельствует об открытых планах РФ по захвату этих регионов.

Павел Зинченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Николаевская область
Одесская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина