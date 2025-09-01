С начала суток произошло 63 боевых столкновения: оккупанты больше всего давят на Покровском направлении - Генштаб

С начала этих суток на линии фронта было зафиксировано 63 боевых столкновения. Наиболее горячим и в дальнейшем остается Покровское направление, где Силы обороны сдерживают больше всего вражеских штурмов, пишет УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы отбили семь атак россиян, еще одно боестолкновение сейчас продолжается. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения активно противодействовали и имели успехи на отдельных участках.

Украинские воины также сегодня остановили три атаки в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении россияне шесть раз совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватчики атаковали восемь раз в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. В данный момент продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки, еще два боя продолжаются. Российские подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три тщетные попытки прорвать оборону украинских защитников в направлении населенных пунктов Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении, в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра, защитники остановили три наступательных действия врага.

На Покровском направлении с начала суток захватчики совершили 25 попыток потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заповедное, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 22 атаки.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Камышеваха. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье

На Ореховском направлении оккупанты совершили неудачную попытку продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении россияне совершили три неудачные атаки.

Дополнение

Российские войска оккупировали поселок Камышеваха в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле Малиевки в Днепропетровской области и Новоукраинки в Донецкой области.

На карте российского генштаба, представленной Валерием Герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория России". Это свидетельствует об открытых планах РФ по захвату этих регионов.