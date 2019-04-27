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Вибух на шахті в ОРЛО: рятувальники з РФ витягли тіла 13 загиблих

Вибух на шахті в ОРЛО: рятувальники з РФ витягли тіла 13 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські рятувальники витягли з аварійної шахти "Схід-карбон" на окупованій території Луганської області тіла 13 загиблих. Пошук чотирьох зниклих безвісти гірників досі триває. Про це повідомляє російське видання ТАСС, передає УНН.

Через вибух метану, який призвів до обвалення породи на шахті “Схід-карбон” в Лутугинському районі окупованої Росією частини Донбасу за попередніми даними, пропали безвісти 17 осіб.

Раніше повідомлялось, що з-під завалів дістали тіла шести гірників.

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Як повідомляв УНН, через небажання “ЛНР” звертатися до українських рятувальників, пройшла доба, доки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ.

Зокрема, 25 квітня, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої “ЛНР” вибухнула шахта.

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Додамо, що МінТОТ проведе нараду щодо вибуху на шахті у Луганській області.

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