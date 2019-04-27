На територію ОРДО заїхав транспорт МНС РФ – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На територію ОРДО вранці 26 квітня, через неконтрольовану урядом України ділянку кордону з РФ заїхали два "КамАЗи" та одна "Газель" МНС РФ з увімкненими синіми аварійними вогнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 26 квітня.
"26 квітня о 06:45 (за московським часом) команда спостерігачів на пункті пропуску "Донецьк" спостерігала за трьома транспортними засобами з написом "Міністерство надзвичайних ситуацій Росії", що перетинали кордон з Російською Федерацією до України", - йдеться у звіті.
Додатково зазначається, що цей транспорт (одна "Газель" і два "КамАЗи") прибули з території Російської Федерації. Без відкриття тентів, траспортні засоби перетнули кордон та заїхали на територію України через смугу, що призначена для тих, хто виїздить з України до Росії. Додається, що на транспортних засобах, з номерними знаками реєстрації в Ростовській області, були увімкнуті сині проблискові маячки.
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Нагадаємо, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої "ЛНР" вибухнула шахта.
Як повідомляв УНН, правозахисна організація "Східна Правозахисна Група" підрахувала кількість гірничорятувальних загонів на території ОРДЛО.
До цього, через небажання “ЛНР” звертатися до українських рятувальників, пройшла доба, доки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ.