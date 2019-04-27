На территорию ОРДО заехал транспорт МЧС РФ - ОБСЕ

“26 апреля в 6:45 (по московскому времени) команда наблюдателей на пункте пропуска „Донецк“ наблюдала за тремя транспортными средствами с надписью „Министерство чрезвычайных ситуаций России“, которые пересекали границу с Российской Федерацией в Украину”, — говорится в отчете.

Дополнительно отмечается, что этот транспорт (одна “Газель” и два “КамАЗа”) прибыли с территории Российской Федерации. Без открытия тентов, транспортные средства пересекли границу и заехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для тех, кто выезжает из Украины в Россию. Добавляется, что на транспортных средствах, с номерными знаками регистрации в Ростовской области, были включить синие проблесковые маячки.

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Напомним, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой “ЛНР” взорвалась шахта.

Как сообщал УНН, правозащитная организация “Восточная Правозащитная Группа” подсчитала количество горноспасательных отрядов на территории ОРДЛО.

До этого, из-за нежелания “ЛНР” обращаться к украинским спасателей, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ.