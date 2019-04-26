У Росії горить завод ракетно-космічної техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Увечері в п'ятницю на заводі "Красмаш" в Красноярську сталася пожежа. Про це повідомили в регіональному главку МНС РФ, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Горить дах одного з цехів заводу", - повідомив представник відомства.
Станом на 17:00 за київським часом на заводі обрушилася покрівля.
"Сталося обвалення покрівлі. Горить холодильний корпус. Оголошено ранг пожежі 4, це найвищий ранг пожежі в нашому краї. Площа - 5 тис. кв. м", - повідомили виданню в ГУ МНС по Красноярському краю.
У прес-службі МНС РФ додали, що покрівля обрушилася на площі 2,5 тис. кв. м.
Як повідомляв УНН, 26 квітня в Москві сталася пожежа в будівлі на Ленінському проспекті, де розташований Російський державний університет нафти і газу.
Довідково: АТ "Красноярський машинобудівний завод" заснований в 1932 році. Основною діяльністю заводу є виробництво ракетно-космічної техніки.