В России горит завод ракетно-космической техники
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вечером в пятницу на заводе "Красмаш" в Красноярске произошел пожар. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.
"Горит крыша одного из цехов завода", - сообщил представитель ведомства.
По состоянию на 17:00 по киевскому времени на заводе обрушилась кровля.
"Произошло обрушение кровли. Горит холодильный корпус. Объявлен ранг пожара 4, это самый высокий ранг пожара в нашем крае. Площадь - 5 тыс. кв. м", - сообщили изданию в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
В пресс-службе МЧС РФ добавили, что кровля обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м.
Как сообщал УНН, 26 апреля в Москве произошел пожар в здании на Ленинском проспекте, где расположен Российский государственный университет нефти и газа.
Справочно: АО "Красноярский машиностроительный завод" основан в 1932 году. Основной деятельностью завода является производство ракетно-космической техники.