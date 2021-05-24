Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК і визнання Вірастюка обраним нардепом

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“Скасовано протокол ЦВК, яким встановлено результати... Скасовано пункт один і пункт два постанови ЦВК, у якій вона визнала недійсним голосування на виборчих дільницях, на яких було втрачено голоси... Сподіваємося, що Велика палата проявить свою принциповість, яка була продемонстрована 1 травня, та встановить законне рішення з врахуванням верховенства права з метою захисту прав виборців”, — сказав адвокат Попов після засідання.

Деталі

Як пояснили в ОПОРІ, йдеться про скасування пунктів 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Вказану постанова Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.

В ОПОРІ нагадали, що на виконання рішення судів ЦВК визнала недійсним голосування на 6 виборчих дільницях та встановила результати без врахування результатів на цих дільницях, склавши новий протокол з поміткою “Уточнений” та визнавши кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом. Таким чином, 3189 голосів виборців не підлягали врахуванню.

"На думку ОПОРИ, найдемократичнішим способом розв’язання проблеми могло б стати політико-правове рішення про проведення повторних виборів, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент. Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування", - прокоментували ситуацію у громадянській мережі.

Контекст

Після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області, які відбулися ще 28 березня, політичні сили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

Після цього ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Виявили розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях, де визнали недійсними результати.

Водночас, ОПОРА вказувала, що робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК. Згодом ОПОРА заявила про "недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення".

ЦВК 22 квітня ухвалила протокол, яким було встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі № 87. 1 травня Велика палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії ЦВК й скасувала протокол. Таким чином Велика Палата частково задовольнила скаргу Олександра Шевченка.

5 травня ЦВК під час засідання встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу № 87. Та пообіцяли опрацювати питання, щоб ухвалити найбільше зважене рішення, щоб результати виборів у 87-му окрузі були встановлені.

А постановою від 19 травня ЦВК, "враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду", визнала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій, визнавши кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом.