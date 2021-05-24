Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК і визнання Вірастюка обраним нардепом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Верховний Суд за позовом кандидата від "За майбутнє" Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України у 87-му окрузі та визнання кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка обраним депутатом. Відповідне рішення прийнято у неділю, 23 травня, повідомили спостерігачі ОПОРИ та адвокат Анатолій Попов, який представляє інтереси Шевченка, передає УНН.
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“Скасовано протокол ЦВК, яким встановлено результати... Скасовано пункт один і пункт два постанови ЦВК, у якій вона визнала недійсним голосування на виборчих дільницях, на яких було втрачено голоси... Сподіваємося, що Велика палата проявить свою принциповість, яка була продемонстрована 1 травня, та встановить законне рішення з врахуванням верховенства права з метою захисту прав виборців”, — сказав адвокат Попов після засідання.
Деталі
Як пояснили в ОПОРІ, йдеться про скасування пунктів 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.
Вказану постанова Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.
В ОПОРІ нагадали, що на виконання рішення судів ЦВК визнала недійсним голосування на 6 виборчих дільницях та встановила результати без врахування результатів на цих дільницях, склавши новий протокол з поміткою “Уточнений” та визнавши кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом. Таким чином, 3189 голосів виборців не підлягали врахуванню.
"На думку ОПОРИ, найдемократичнішим способом розв’язання проблеми могло б стати політико-правове рішення про проведення повторних виборів, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент. Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування", - прокоментували ситуацію у громадянській мережі.
Контекст
Після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області, які відбулися ще 28 березня, політичні сили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.
З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.
Після цього ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Виявили розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях, де визнали недійсними результати.
Водночас, ОПОРА вказувала, що робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК. Згодом ОПОРА заявила про "недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення".
ЦВК 22 квітня ухвалила протокол, яким було встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі № 87. 1 травня Велика палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії ЦВК й скасувала протокол. Таким чином Велика Палата частково задовольнила скаргу Олександра Шевченка.
5 травня ЦВК під час засідання встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу № 87. Та пообіцяли опрацювати питання, щоб ухвалити найбільше зважене рішення, щоб результати виборів у 87-му окрузі були встановлені.
А постановою від 19 травня ЦВК, "враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду", визнала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій, визнавши кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом.