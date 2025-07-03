Кількість постраждалих від атаки рф на Полтаву зросла до 59 3 липня 2025
Київ • УНН
Кількість поранених унаслідок обстрілу Полтави зросла до 59 людей, двоє загинули. Атака російських дронів спричинила пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та приватному житловому будинку.
Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані
Нагадаємо
Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.
Відомо, що у результаті ворожої атакии 2 людей загинули, кількість поранених продовжує зростати.