Кількість постраждалих від атаки рф на Полтаву зросла до 59 3 липня 2025

Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.

Відомо, що у результаті ворожої атакии 2 людей загинули, кількість поранених продовжує зростати.