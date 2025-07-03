Число пострадавших от атаки рф на Полтаву возросло до 59 3 июля 2025
Киев • УНН
Число раненых в результате обстрела Полтавы возросло до 59 человек, двое погибли. Атака российских дронов вызвала пожары в здании Полтавского городского ТЦК и частном жилом доме.
Число раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Сейчас известно о двух погибших, еще 59 человек травмированы
Напомним
Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов.
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.
Известно, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, число раненых продолжает расти.