Число пострадавших от атаки рф на Полтаву возросло до 59 3 июля 2025

Число раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Сейчас известно о двух погибших, еще 59 человек травмированы - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.

Известно, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, число раненых продолжает расти.