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Число пострадавших от атаки рф на Полтаву возросло до 59 3 июля 2025

Киев • УНН

 • 963 просмотра

Число раненых в результате обстрела Полтавы возросло до 59 человек, двое погибли. Атака российских дронов вызвала пожары в здании Полтавского городского ТЦК и частном жилом доме.

Число пострадавших от атаки рф на Полтаву возросло до 59

Число раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Сейчас известно о двух погибших, еще 59 человек травмированы 

- говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК. 

Известно, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, число раненых продолжает расти.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Национальная полиция Украины
Вооруженные силы Украины
Полтава
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