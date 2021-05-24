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Верховный Суд снова отменил протокол ЦИК и признание Вирастюка избранным нардепом

Киев • УНН

 • 13813 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Верховный Суд по иску кандидата от "За будущее" Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в 87-м округе и признание кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом. Соответствующее решение принято в воскресенье, 23 мая, сообщили наблюдатели ОПОРЫ и адвокат Анатолий Попов, представляющий интересы Шевченко, передает УНН.

Верховный Суд снова отменил протокол ЦИК и признание Вирастюка избранным нардепом

Цитата:

"Отменен протокол ЦИК, которым установлены результаты... Отменены пункт один и пункт два постановления ЦИК, в которой она признала недействительным голосование на избирательных участках, на которых было потеряно голоса... Надеемся, что Большая палата проявит свою принципиальность, которая была продемонстрирована 1 мая, и установит законное решение с учетом верховенства права в целях защиты прав избирателей", - сказал адвокат Попов после заседания.

Детали

Как пояснили в ОПОРЕ, речь идет об отмене пунктов 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Указанное постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции Центральной избирательной комиссией или командой кандидата Василия Вирастюка, дело будет пересматривать Большая палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты является окончательным.

В ОПОРЕ напомнили, что во исполнение решения судов ЦИК признала недействительным голосование на 6 избирательных участках и установила результаты без учета результатов на этих участках, составив новый протокол с пометкой "Уточненный" и признав кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом. Таким образом, 3189 голосов избирателей не подлежали учету.

"По мнению ОПОРЫ, демократическим способом решения проблемы могло бы стать политико-правовое решение о проведении повторных выборов, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент. Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования", - прокомментировали ситуацию в гражданской сети.

Контекст

После довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области, которые состоялись еще 28 марта, политические силы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе "застрял" на 67%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область прояснять ситуацию.

После этого ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. Обнаружили различия в количестве бюллетеней на 6 участках, где признали недействительными результаты.

В то же время, ОПОРА указывала, что работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК. Впоследствии ОПОРА заявила о "несоблюдении в ОИО № 87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления".

ЦИК 22 апреля приняла протокол, которым было установлено результаты выборов и признано Василия Вирастюка победителем в округе № 87. 1 мая Большая палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия ЦИК и отменила протокол. Таким образом Большая палата частично удовлетворила жалобу Александра Шевченко.

5 мая ЦИК во время заседания установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу № 87. И пообещали проработать вопрос, чтобы принять наиболее взвешенное решение, чтобы результаты выборов в 87-м округе были установлены.

А постановлением от 19 мая ЦИК, "учитывая решение судов и позицию Большой палаты Верховного Суда", признала недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий, признав кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом.

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