ЦВК встановила результати голосування у 87-му окрузі: Вірастюка визнали обраним нардепом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні 19 травня встановила результати голосування у 87-му окрузі, на якому визнала обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом Верховної Ради від округу № 87 Василя Вірастюка. Про це йдеться в повідомленні ЦВК на Facebook, пише УНН.
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“Враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх врахування”, — ідеться в повідомленні ЦВК.
Згідно з інформацією трансляції засідання, Василя Вірастюка підтримали 14711 виборців. В той же час, його конкурента Олександра Шевченка підтримало 13942 виборця.
Нагадаємо
Після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політичні сили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.
З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.
Після цього ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Виявилися розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях. Недійсними результати визнали на 5-и.
Врешті ЦВК зобов’язала ОВК № 87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування та надати не пізніше 17:00 15 квітня протокол з поміткою “Уточнений” з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили до цього часу.
5 травня Центральна виборча комісія під час засідання встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу № 87.