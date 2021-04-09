Результати виборів на п'яти дільницях на 87 окрузі визнано дійсними - рішення суду

Цитата

"Івано-Франківський окружний адміністративний суд 9 квітня визнав протиправними та скасував постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання голосування недійсним на дільницях №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин). Таким чином, скасовані усі постанови ОВК про визнання недійсним голосування на 5 виборчих дільницях: №261027 (м. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин)", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, на довиборах до Верховної Ради України на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.

Такі результати з'явилися після перерахунку голосів на 20-и дільницях на окрузі.

Перед цим, відразу після дня довиборів в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Згодом, після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Напередодні ОПОРА заявила про "недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення".

"Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі на основі непублічних партійних афіляцій, що негативно вплинуло на здатність комісії організовано і неупереджено реагувати на проблеми виборчого процесу", - вказали спостерігачі.

Додамо, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.