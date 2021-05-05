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Немає підстав: у ЦВК відмовилися реєструвати Вірастюка нардепом

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу №87. Про це йшлось на засіданні ЦВК 5 травня 2021 року, передає УНН із посиланням на повідомлення громадянської мережі ОПОРА.

Деталі

Як зазначила членкиня ЦВК Вікторія Глущенко, 27 квітня надійшла заява Василя Вірастюка з усіма необхідними документами для його реєстрації народним депутатом.

Разом з тим, протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів на окрузі № 87 від 22 квітня було оскаржено до Верховного Суду. 1 травня Велика Палата Верховного Суду ухвалила Постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 87 та визнала протиправним й скасувала протокол ЦВК.

“Отже, станом на день розгляду Комісією цього питання скасований протокол про результати виборів, а відтак у Комісії відсутні правові підстави для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом України. При цьому слід звернути увагу, що згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеною у постанові від 2 травня 2021 року, реєстрації обраної особи депутатом перебуває у відношенні причини і наслідків, де встановлення результатів в одномандатному виборчому окрузі є причиною для рішення про реєстрацію обраного депутата, а реєстрація останнього — наслідком рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів”, — зачитала проєкт постанови Вікторія Глущенко.

Як зазначив головуючий засідання, заступник Голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, ЦВК вживає всі заходи для пошуку найбільш оптимального шляху вирішення даної ситуації, оскільки на сьогодні нема чистого юридичного шляху для виходу з ситуації.

“Але зі сторони Центральної виборчої комісії опрацьовується питання, щоб прийняти найбільше зважене рішення, щоб результати виборів у 87-му окрузі були встановлені”, — сказав Плукар.

Додамо

У суботу 1 травня, Велика Палата Верховного Суду ухвалила Постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 87 та визнала протиправним й скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі 87. Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року в справі № 9901/114/21.

Що передувало

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мали встановити до 12 квітня 2021 року.

Відразу після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Згодом ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях. Недійсними результати визнали на 5-и.

Врешті ЦВК зобов’язала ОВК № 87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування та надати не пізніше 17:00 15 квітня протокол з поміткою “Уточнений” з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили до цього часу.

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