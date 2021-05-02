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Верховний суд скасував протокол щодо виборів у 87-му окрузі на Прикарпатті - ОПОРА

Київ • УНН

 • 24695 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Пізно ввечері у суботу 1 травня Велика Палата Верховного Суду ухвалила Постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 та визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021, яким встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

Деталі

Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21.

Зазначається, що таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення ВС від 28 квітня.

Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВС. Додатково в позові просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу. 28 квітня ВС Шевченку відмовив повністю.

Доповнення

Додається, що одразу після проголошення вказаного рішення Велика Палата приступила до розгляду іншої справи №9901/117/21, що також безпосередньо стосується результатів виборів в окрузі 87.

Що передувало

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мали встановити до 12 квітня 2021 року.

Відразу після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Згодом ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях. Недійсними результати визнали на 5-и.

Врешті ЦВК зобов’язала ОВК № 87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування та надати не пізніше 17:00 15 квітня протокол з поміткою “Уточнений” з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили до цього часу.

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