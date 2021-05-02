Верховный суд отменил протокол по выборам в 87-м округе на Прикарпатье - ОПОРА

Детали

Таким образом Большая Палата частично удовлетворил апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 по делу № 9901/114/21.

Отмечается, что такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, допущенных и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко на решение ВС от 28 апреля.

Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия ЦИКа по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола. 28 апреля ВС Шевченко отказал полностью.

Дополнение

Добавляется, что сразу после провозглашения указанного решения Большая Палата приступила к рассмотрению другого дела № 9901 / 117/21, также непосредственно касается результатов выборов в округе 87.