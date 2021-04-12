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Довибори у ВР: ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування

Довибори у ВР: ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування

Київ • УНН

 • 17452 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Центральна виборча комісія зобов'язала ОВК округу №87 на Прикарпатті скласти уточнений протокол про підсумки голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Цитата

“5 квітня ЦВК отримала протокол від ОВК округу № 87 для подальшого опрацювання. Під час перевірки протоколу до Комісії надійшли судові рішення щодо цієї ОВК. Усі вони можуть вплинути на підсумки голосування. Наразі у судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг мають бути завтра, 13 квітня”, — йдеться в повідомленні.

Отже, комісія поки не може встановити результати виборів в цьому окрузі.

“Тож сьогодні на засіданні ЦВК зобов’язала ОВК округу № 87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування”, — зазначається в повідомленні.

Так, голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами на Франківщині склалися 2 ситуації:

• Голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним, водночас, залишив в силі рішення про повторний підрахунок голосів. В такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести до підсумкового уточненого протоколу.

• Суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тож ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового уточненого протоколу.

“Сподіваюся, що ОВК неухильно виконає вимоги закону щодо встановлення достовірних підсумків голосування, які будуть максимально точно відображати волевиявлення виборців, а також в повній мірі врахує рішення судів та вчинить всі необхідні дії, які випливають з них”, — наголосив Діденко.

Доповнення

За інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, на довиборах до Верховної Ради України на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.

Такі результати з’явилися після перерахунку голосів на 20-и дільницях на окрузі.

Перед цим, відразу після дня довиборів в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Згодом, після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Напередодні ОПОРА заявила про “недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення”.

“Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі на основі непублічних партійних афіляцій, що негативно вплинуло на здатність комісії організовано і неупереджено реагувати на проблеми виборчого процесу”, — вказали спостерігачі.

Додамо, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%.

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