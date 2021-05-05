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Нет оснований: в ЦИК отказались регистрировать Вирастюка нардепом

Нет оснований: в ЦИК отказались регистрировать Вирастюка нардепом

Киев  •  УНН

 • 18389 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу №87. Об этом говорилось на заседании ЦИК 5 мая 2021 года, передает УНН со ссылкой на сообщение гражданской сети ОПОРА.

Детали

Как отметила член ЦИК Виктория Глущенко, 27 апреля поступило заявление Василия Вирастюка со всеми необходимыми документами для его регистрации народным депутатом.

Вместе с тем, протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов в округе № 87 от 22 апреля был обжалован в Верховный Суд. 1 мая Большая Палата Верховного Суда приняла Постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и признала противоправным и отменил протокол ЦИК.

"Итак, по состоянию на день рассмотрения Комиссией этого вопроса отменен протокол о результатах выборов, а значит у Комиссии отсутствуют правовые основания для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины. При этом следует обратить внимание, что согласно правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда, изложенной в постановлении от 2 мая 2021, регистрация избранного лица депутатом находится в отношении причин и следствий, где установление результатов в одномандатном избирательном округе является причиной для решения о регистрации избранного депутата, а регистрация последнего - следствием решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов", - зачитала проект постановления Виктория Глущенко.

Как отметил председательствующий заседания, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Виталий Плукар, ЦИК принимает все меры для поиска наиболее оптимального пути решения данной ситуации, поскольку на сегодня нет чистого юридического пути для выхода из ситуации.

"Но со стороны Центральной избирательной комиссии прорабатывается вопрос, чтобы принять наиболее взвешенное решение, чтобы результаты выборов в 87-м округе были установлены", - сказал Плукар.

Добавим

В субботу 1 мая, Большая Палата Верховного Суда приняла Постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и признан Василий Вирастюк победителем в округе 87. Таким образом Большая Палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 по делу № 9901/114/21.

Что предшествовало

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны были установить до 12 апреля 2021 года.

Сразу после довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.

Впоследствии ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-и.

В конце ЦИК обязала ОИК № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования и предоставить не позднее 17:00 15 апреля протокол с пометкой “Уточненный” с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу до сих пор.

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