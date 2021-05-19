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ЦИК установила результаты голосования в 87-м округе: Вирастюк признан избранным нардепом

Киев • УНН

 • 22260 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 19 мая установила результаты голосования в 87-м округе, на котором признала избранным на промежуточных выборах 28 марта депутатом Верховной Рады от округа № 87 Василий Вирастюк. Об этом говорится в сообщении ЦИК на Facebook, пишет УНН.

ЦИК установила результаты голосования в 87-м округе: Вирастюк признан избранным нардепом

Цитата

“Учитывая решения судов и позицию Палаты Верховного суда, комиссия признала голосования на шести участках недействительным и установила результаты без их учета”, — говорится в сообщении ЦИК.

Согласно информации трансляции заседания, Василий Вирастюк поддержали 14711 избирателей. В то же время, его конкурента Александра Шевченко поддержало 13942 избирателя.

Напомним

После довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политические силы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область прояснить ситуацию.

После этого ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. Оказались различия в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-ти.

В конце ЦИК обязала ОИК № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования и предоставить не позднее 17:00 15 апреля протокол с пометкой “Уточненный” с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу до сих пор.

5 мая Центральная избирательная комиссия на заседании установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу № 87.

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