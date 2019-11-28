Верховний Суд висловив позицію щодо безпеки дитячого одягу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Введення в обіг дитячого одягу, виготовленого з використанням неорганічних хімічних волокон, без дотримання державних стандартів, що може бути потенційно небезпечним, становить ризики для споживачів, несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції. Таку позицію сформував Верховний Суд, про що повідомив у Facebook, передає УНН.
"Верховний Суд сформулював правову позицію, відповідно до якої введення в обіг дитячого одягу, виготовленого з використанням неорганічних хімічних волокон, без дотримання встановлених державних стандартів або технічних умов, які можуть бути джерелом негативної дії цілого комплексу хімічних речовин, різних за класом небезпечності та впливом на організм дитини, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції", - повідомили у суді.
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Також колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду вказала, що зняття з обігу небезпечних для дітей виробів і накладення штрафів на бізнес за введення в обіг небезпечних товарів "спрямоване на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства, які полягають у створенні безпечних умов для фізичного розвитку дітей, захисту їх здоров’я від негативного впливу небезпечної нехарчової продукції, та вимогами захисту економічних інтересів" підприємства.
Таку позицію суд сформував, розглядаючи справу за позовом ТОВ до Інспекції з питань захисту прав споживачів в Одеській області, ГУ Держпродспоживслужби в області про визнання протиправним і скасування рішень та постанови.
Так, суть спору полягає в тому, що відповідач наклав штраф на підприємство за введення в обіг "небезпечного" дитячого одягу. Товариство просило скасувати таке рішення з посиланням на недотримання справедливого балансу між прийнятим рішенням та суспільною небезпекою від допущеного порушення.