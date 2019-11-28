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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42943 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108728 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100640 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107930 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118519 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148275 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Верховный Суд выразил позицию по безопасности детской одежды

Верховный Суд выразил позицию по безопасности детской одежды

Киев  •  УНН

 • 15154 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Введение в оборот детской одежды, изготовленной с использованием неорганических химических волокон, без соблюдения государственных стандартов, что может быть потенциально опасным, составляет риски для потребителей, несовместимые с общим требованием относительно безопасности продукции. Такую позицию сформировал Верховный Суд, о чем сообщил в Facebook, передает УНН.

"Верховный Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой введение в оборот детской одежды, изготовленной с использованием неорганических химических волокон, без соблюдения установленных государственных стандартов или технических условий, которые могут быть источником негативного воздействия целого комплекса химических веществ, различных по классу опасности и воздействию на организм ребенка, составляет риски для потребителей (пользователей), несовместимые с общим требованием относительно безопасности продукции", - сообщили в суде.

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Также коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда указала, что снятие с обращения опасных для детей изделий и наложение штрафов на бизнес за введение в оборот опасных товаров "направлено на достижение справедливого баланса между общими интересами общества, заключающимися в создании безопасных условий для физического развития детей, защиты их здоровья от негативного воздействия опасной непищевой продукции, и требованиями защиты экономических интересов" предприятия.

Такую позицию суд сформировал, рассматривая дело по иску ООО к Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в области о признании противоправным и отмене решений и постановления.

Так, суть спора заключается в том, что ответчик наложил штраф на предприятие за введение в оборот "опасной" детской одежды. Общество просило отменить такое решение со ссылкой на несоблюдение справедливого баланса между принятым решением и общественной опасностью от допущенного нарушения.

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