З Польщі намагалися ввезти новий брендовий одяг під виглядом дитячого секонд-хенду на 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин", що на кордоні з Польщею у вантажівці під виглядом дитячого "секонд-хенду" намагалися перевезти новий брендовий товар, вартістю 12 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Про можливу спробу незаконного перевезення товарів оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися завчасно. Прикордонники організували взаємодію з представниками Волинської митниці та направили на поглиблений огляд транспортний засіб, який підозрювався у перевезенні контрабанди", - сказано у повідомленні.
Згідно з документами, причепом вантажівки "Рено" з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей): іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо. Усі без винятку речі у вантажівці значилися як вживані. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.
Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці – майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн.
Відносно керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.
Поки у Волинській області проводився поглиблений огляд вантажівки, на Львівщині - у пункті пропуску "Рава-Руська", виявили схожу спробу контрабанди. Туди теж прибула вантажівка, нібито з "секонд хендом", а насправді – з новим одягом. За цим фактом ДБР розпочало кримінальне провадження. Деталі затримання будуть відомі після розвантаження товару.
Нагадаємо, на Луганщині прикордонний наряд відділу “Троїцьке” за допомогою тепловізора помітив поблизу населеного пункту Дьоміно-Олександрівка рух двох автомобілів, які рухалися із вимкненими фарами та проігнорували вимогу зупинитися.