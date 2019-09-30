На кордоні з Росією із стріляниною затримали авто з контрабандою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Учора ввечері на Луганщині прикордонний наряд відділу “Троїцьке” за допомогою тепловізора помітив поблизу населеного пункту Дьоміно-Олександрівка рух двох автомобілів, які рухалися із вимкненими фарами та проігнорували вимогу зупинитися. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Група реагування, яка одразу прибула до вказаного місця, виявила транспортні засоби, які рухались з виключеними фарами. Під час спроби їх зупинки водії проігнорували законні вимоги прикордонників. Автівки порушників почали небезпечно маневрувати, чим створили явну загрозу життю та здоров’ю правоохоронців. Для їх примусової зупинки прикордонники застосували стрілецьку зброю. Однак автомобілі продовжували втікати”, — сказано у повідомленні.
Згодом пошукова група знайшла в лісосмузі поблизу кордону пошкоджений автомобіль ВАЗ — 21236 “Нива Шевроле” української реєстрації без водія. Поблизу транспортного засобу знаходились коробки з рибними консервами вірменського виробництва.
Наразі пошукові заходи продовжуються. Проінформовано Національну поліцію у Луганській області та направлено повідомлення до прокуратури міста Старобільськ про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 ККУ “Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку”.
Нагадаємо, нетверезий чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост.