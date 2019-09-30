На границе с Россией со стрельбой задержали авто с контрабандой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вчера вечером в Луганской области пограничный наряд отдела "Троицкое" с помощью тепловизора заметил вблизи населенного пункта Демино-Александровка движение двух автомобилей, которые двигались с выключенными фарами и проигнорировали требование остановиться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Группа реагирования, которая сразу прибыла к указанному месту, обнаружила транспортные средства, которые двигались с выключенными фарами. При попытке их остановки водители проигнорировали законные требования пограничников. Машины нарушителей начали опасно маневрировать, чем создали явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для их принудительной остановки пограничники применили стрелковое оружие. Однако автомобили продолжали движение", - говорится в сообщении.
Впоследствии поисковая группа нашла в лесополосе вблизи границы поврежденный автомобиль ВАЗ - 21236 "Нива Шевроле" украинской регистрации без водителя. Вблизи транспортного средства находились коробки с рыбными консервами армянского производства.
Сейчас поисковые мероприятия продолжаются. Проинформировано Национальную полицию в Луганской области и направлено уведомление в прокуратуру города Старобельск об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК "Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка".
Напомним, нетрезвый мужчина на автомобиле пытался прорваться через пограничный пост.