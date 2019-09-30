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Нетверезий чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Чернігівській області прикордонники затримали нетверезого чоловіка, який на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост на кордоні з Білоруссю. Правоохоронці застосували засіб примусової зупинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Нетверезий чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост

"Водій рухався на виїзд з України та проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігти його прориву через державний кордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки", - сказано у повідомленні.

У результаті наїзду автомобілем, як вказано, пошкоджено засіб примусової зупинки та захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар". Значні пошкодження отримав і сам автомобіль.

Водія, 30-річного громадянина України, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 "Порушення прикордонного режиму" КУпАП, також щодо нього складено та направлено до суду матеріали за статтями 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" КУпАП.

Правопорушнику надано медичну допомогу бригадою швидкої медичної допомоги. Зважаючи на зовнішні ознаки вживання спиртного, його, у супроводі співробітників Національної поліції, направлено до медичного закладу для огляду на стан сп’яніння.

Подія не вплинула на ритмічність роботи пункту пропуску.

Нагадаємо, громадянин України намагався незаконно перемістити через українсько-польський кордон предмети, які можливо мають історичну цінність. 

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