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Нетрезвый мужчина на автомобиле пытался прорваться через пограничный пост

Киев • УНН

 • 10603 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Черниговской области пограничники задержали нетрезвого мужчину, который на автомобиле пытался прорваться через пограничный пост на границе с Беларусью. Правоохранители применили средство принудительной остановки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Нетрезвый мужчина на автомобиле пытался прорваться через пограничный пост

"Водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через государственную границу, правоохранители применили средство принудительной остановки", - говорится в сообщении.

В результате наезда автомобилем, как указано, повреждены средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь". Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

Водителя, 30-летнего гражданина Украины, привлекли к административной ответственности по статье 202 "Нарушение пограничного режима" КоАП, также в отношении него составлены и направлены в суд материалы по статьям 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КоАП.

Правонарушителю оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи. Беря во внимание внешние признаки употребления спиртного, он в сопровождении сотрудников Национальной полиции направлен в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения.

Происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.

Напомним, гражданин Украины пытался незаконно переместить через украинско-польскую границу предметы, которые, возможно, имеют историческую ценность.

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