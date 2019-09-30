Українець віз із Польщі колекційні монети та старовинний ніж
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Громадянин України намагався незаконно перемістити через українсько польський кордон предмети, які можливо мають історичну цінність. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, під час оформлення пасажирів автобусу сполученням Варшава – Луцьк, який прибув в пункт пропуску "Ягодин" на смугу руху "червоний коридор", прикордонники та митники у громадянина України серед особистих речей виявили приховані від контролю ніж та два альбоми з монетами.
"36-річний волинянин намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж довжиною 70 см та майже 400 різних монет, що можуть становити історичну цінність", - зазначили прикордонники.
У пресслужбі додали, що знахідку правоохоронці вилучили та передали на експертизу.
Крім того по факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ (Контрабанда), прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.
Нагадаємо, з Китаю в Україну намагалися незаконно перемістити обладнання для майнінгу криптовалюти та БАДи.