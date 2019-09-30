Украинец вез из Польши коллекционные монеты и старинный нож
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Гражданин Украины пытался незаконно переместить через украинскую польскую границу предметы, которые, возможно, имеют историческую ценность. Об этом УНН сообщили в пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, во время оформления пассажиров автобуса сообщением Варшава - Луцк, прибывшего в пункт пропуска "Ягодин" на полосу движения "красный коридор", пограничники и таможенники у гражданина Украины среди личных вещей обнаружили скрытые от контроля нож и два альбома с монетами.
"36-летний Волынянин пытался провезти из Польши в Украину штык-нож длиной 70 см и почти 400 различных монет, которые могут представлять историческую ценность", - отметили пограничники.
В пресс-службе добавили, что находку правоохранители изъяли и передали на экспертизу.
Кроме того, по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК (Контрабанда), пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы.
Напомним, из Китая в Украину пытались незаконно переместить оборудования для майнингу криптовалют и БАДы.