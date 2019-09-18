З Китаю в Україну намагалися незаконно перемістити обладнання для майнінгу криптовалюти та БАДи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. В міжнародному аеропорту “Бориспіль” у громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

“Партію товарів затримали в пункті пропуску „Бориспіль“ співробітники Держприкордонслужби та митники. Товар виявили в результаті реалізації попередньої інформації оперативного підрозділу Головного центру оперативно-технічних заходів ДПСУ”, — йдеться в повідомленні.

Після перевірки багажу пасажирів, які прилетіли із Пекіна, з’ясувалося, що громадянин Китаю прихопив з собою чималу партію товарів. Коштовний крам іноземець планував перемістити поза прикордонно-митним контролем.

За результатами огляду багажу встановлено, що особа переміщує на територію України без відповідного оформлення 160 кг товарів. Серед них материнські плати та запчастини до мобільних телефонів, системні блоки, які можуть використовуватися для майнінгу криптовалюти, блоки живлення, бездротові навушники відомого бренду та велику кількість біологічно-активних добавок.

Як зазначили в пресслужбі, на порушника складено відповідні матеріали, контрабандний товар вилучено.

Нагадаємо, українець намагався перемістити через кордон гаджети в морозильній камері.

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