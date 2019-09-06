Українець намагався перемістити через кордон гаджети в морозильній камері
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На українсько-словацькому кордоні правоохоронці виявили електронні гаджети марки Apple в автомобілі, яким керував громадянин України. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Цієї ночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці попередили чергову спробу незаконного переміщення через державний кордон партії електронної техніки Apple”, — йдеться в повідомленні.
Техніку було виявлено у транспортному засобі, що прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску “Ужгород” під керуванням 38-річного громадянина України.
Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса Mercedes чеської реєстрації правоохоронці виявили у причепі транспортного засобу 82 гаджети торгівельної марки Аpple. 55 планшетів та 27 ноутбуків приховали від контролю у морозильній камері.
Прикордонники зазначили, що виявлені предмети вилучено співробітниками фіскальної служби. Вартість товару буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.
Нагадаємо, також цього тижня українець намагався перевезти через кордон понад 200 гаджетів Apple.