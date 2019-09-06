Украинец пытался переместить через границу гаджеты в морозильной камере

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. На украинско-словацкой границе правоохранители обнаружили электронные гаджеты марки Apple в автомобиле, которым управлял гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Этой ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли очередную попытку незаконного перемещения через государственную границу партии электронной техники Apple”, — говорится в сообщении.

Технику было обнаружено в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину через пункт пропуска “Ужгород” под управлением 38-летнего гражданина Украины.

Во время осуществления пограничного контроля по поводу микроавтобуса Mercedes чешской регистрации правоохранители обнаружили в прицепе транспортного средства 82 гаджета торговой марки Аpple. 55 планшетов и 27 ноутбуков скрыли от контроля в морозильной камере.

Пограничники отметили, что обнаруженные предметы изъяты сотрудниками фискальной службы. Стоимость товара будет определена дополнительно привлечением соответствующего эксперта.

Напомним, также на этой неделе украинец пытался перевезти через границу более 200 гаджетов Apple.

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