Українець намагався перевезти через кордон понад 200 гаджетів Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками фіскальної служби затримали громадянина України, який намагався перемістити через держрубіж 229 ґаджетів виробництва фірми Apple. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
"В пункті пропуску "Ужгород" прикордонники спільно з митниками виявили партію гаджетів Apple", - йдеться в повідомленні.
Електронні пристрої було виявлено у транспортному засобі, що прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску під керуванням 47-річного громадянина України.
Під час здійснення прикордонного контролю у мікроавтобусі Mercedes української реєстрації правоохоронці помітили у кабіні водія ящики, прикриті особистими речами.
Транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, у ході якої виявили приховані від контролю товари.
Всього було виявлено 34 ноутбуки, 10 смарт-годинників, 105 мобільних телефонів типу Iphone та 80 навушників торгівельної марки "Apple".
Виявлений товар вилучено співробітниками митниці. Його вартість буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.
Нагадаємо, у Сумській області громадянка Російської Федерація намагалася перемістити через державний кордон України антикварний самовар.