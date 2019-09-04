Українець намагався перевезти через кордон понад 200 гаджетів Apple

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками фіскальної служби затримали громадянина України, який намагався перемістити через держрубіж 229 ґаджетів виробництва фірми Apple. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

"В пункті пропуску "Ужгород" прикордонники спільно з митниками виявили партію гаджетів Apple", - йдеться в повідомленні.

Електронні пристрої було виявлено у транспортному засобі, що прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску під керуванням 47-річного громадянина України.

Під час здійснення прикордонного контролю у мікроавтобусі Mercedes української реєстрації правоохоронці помітили у кабіні водія ящики, прикриті особистими речами.

Транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, у ході якої виявили приховані від контролю товари.

Всього було виявлено 34 ноутбуки, 10 смарт-годинників, 105 мобільних телефонів типу Iphone та 80 навушників торгівельної марки "Apple".

Виявлений товар вилучено співробітниками митниці. Його вартість буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.

Нагадаємо, у Сумській області громадянка Російської Федерація намагалася перемістити через державний кордон України антикварний самовар. 

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