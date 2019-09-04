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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 23346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 115713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126474 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117806 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 123036 просмотра

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Украинец пытался перевезти через границу более 200 гаджетов Apple

Украинец пытался перевезти через границу более 200 гаджетов Apple

Киев  •  УНН

 • 10604 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На украинско-словацкой границе пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы задержали гражданина Украины, который пытался переместить через госрубеж 229 гаджетов производства фирмы Apple. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Ужгород" пограничники совместно с таможенниками обнаружили партию гаджетов Apple", - говорится в сообщении.

Электронные устройства были обнаружены в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину через пункт пропуска под управлением 47-летнего гражданина Украины.

Во время осуществления пограничного контроля в микроавтобусе Mercedes украинской регистрации правоохранители заметили в кабине водителя ящики, прикрытые личными вещами.

Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили скрытые от контроля товары.

Всего было обнаруженно 34 ноутбука, 10 смарт-часов, 105 мобильных телефонов типа Iphone и 80 наушников торговой марки Apple.

Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни. Его стоимость будет определена дополнительно с привлечением соответствующего эксперта.

Напомним, в Сумской области гражданка Российской Федерация пыталась переместить через государственную границу Украины антикварный самовар.

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