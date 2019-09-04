Украинец пытался перевезти через границу более 200 гаджетов Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На украинско-словацкой границе пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы задержали гражданина Украины, который пытался переместить через госрубеж 229 гаджетов производства фирмы Apple. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска "Ужгород" пограничники совместно с таможенниками обнаружили партию гаджетов Apple", - говорится в сообщении.
Электронные устройства были обнаружены в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину через пункт пропуска под управлением 47-летнего гражданина Украины.
Во время осуществления пограничного контроля в микроавтобусе Mercedes украинской регистрации правоохранители заметили в кабине водителя ящики, прикрытые личными вещами.
Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили скрытые от контроля товары.
Всего было обнаруженно 34 ноутбука, 10 смарт-часов, 105 мобильных телефонов типа Iphone и 80 наушников торговой марки Apple.
Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни. Его стоимость будет определена дополнительно с привлечением соответствующего эксперта.
Напомним, в Сумской области гражданка Российской Федерация пыталась переместить через государственную границу Украины антикварный самовар.