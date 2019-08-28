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Росіянка намагалася вивезти з України старовинний самовар

Росіянка намагалася вивезти з України старовинний самовар

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Сумській області громадянка Російської Федерація намагалася перемістити через державний кордон України антикварний самовар. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Так, 27 серпня в пункт пропуску "Бачівськ" прибув автомобіль марки Ford.

У ньому на виїзд з України прямувала громадянка РФ 1981 року народження.

Під час огляду автівки правоохоронці виявили в ній старовинний самовар.

Приблизна дата виготовлення предмету - кінець ХІХ століття.

Знахідку передано співробітникам ДФС. Триває експертиза щодо можливої культурно-історичної цінності предмета. 

Нагадаємо, раніше у Сумській області прикордонники виявили в автомобілі громадянина РФ старовинні книги.

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