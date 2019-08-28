Росіянка намагалася вивезти з України старовинний самовар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Сумській області громадянка Російської Федерація намагалася перемістити через державний кордон України антикварний самовар. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, 27 серпня в пункт пропуску "Бачівськ" прибув автомобіль марки Ford.
У ньому на виїзд з України прямувала громадянка РФ 1981 року народження.
Під час огляду автівки правоохоронці виявили в ній старовинний самовар.
Приблизна дата виготовлення предмету - кінець ХІХ століття.
Знахідку передано співробітникам ДФС. Триває експертиза щодо можливої культурно-історичної цінності предмета.
Нагадаємо, раніше у Сумській області прикордонники виявили в автомобілі громадянина РФ старовинні книги.