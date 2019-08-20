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Росіянин намагався вивезти з України старовинні книги

Росіянин намагався вивезти з України старовинні книги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Сумській області прикордонники виявили в автомобілі громадянина РФ старовинні книги, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Так, до пункту пропуску "Бачівськ" прибув автомобіль марки Nissan. У ньому до Росії прямував громадянин РФ 1968 року народження.

Оглядаючи транспортний засіб, правоохоронці виявили в автомобілі дві старовинні книги - "А.Пушкин. Сочинения" 1935 року видання та "Сочинения М.Ю.Лермонтова" 1891 року видання.

Предмети, які, можливо, становлять культурно-історичну цінність, передано співробітникам ДФС. Триває експертиза.

Нагадаємо, на українсько-російському кордоні затримали двох осіб, які намагалися перемістити з України до Росії старовинну ікону та монети.

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