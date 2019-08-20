Росіянин намагався вивезти з України старовинні книги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Сумській області прикордонники виявили в автомобілі громадянина РФ старовинні книги, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Так, до пункту пропуску "Бачівськ" прибув автомобіль марки Nissan. У ньому до Росії прямував громадянин РФ 1968 року народження.
Оглядаючи транспортний засіб, правоохоронці виявили в автомобілі дві старовинні книги - "А.Пушкин. Сочинения" 1935 року видання та "Сочинения М.Ю.Лермонтова" 1891 року видання.
Предмети, які, можливо, становлять культурно-історичну цінність, передано співробітникам ДФС. Триває експертиза.
Нагадаємо, на українсько-російському кордоні затримали двох осіб, які намагалися перемістити з України до Росії старовинну ікону та монети.