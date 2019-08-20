Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 47254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 67890 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133656 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123904 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126854 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129281 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151034 просмотра

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Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги

Киев  •  УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сумской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина РФ старинные книги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль марки Nissan. В нем в Россию направлялся гражданин РФ 1968 года рождения.

Осматривая транспортное средство, правоохранители обнаружили в автомобиле две старинные книги - "А.Пушкин. Сочинения" 1935 года издания и "Сочинения М.Ю.Лермонтова" 1891 года издания.

Предметы, которые, возможно, составляют культурно-историческую ценность, переданы сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза.

Напомним, на украинско-российской границе задержали двух человек, которые пытались переместить из Украины в Россию старинную икону и монеты.

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