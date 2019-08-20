Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сумской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина РФ старинные книги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль марки Nissan. В нем в Россию направлялся гражданин РФ 1968 года рождения.
Осматривая транспортное средство, правоохранители обнаружили в автомобиле две старинные книги - "А.Пушкин. Сочинения" 1935 года издания и "Сочинения М.Ю.Лермонтова" 1891 года издания.
Предметы, которые, возможно, составляют культурно-историческую ценность, переданы сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза.
Напомним, на украинско-российской границе задержали двух человек, которые пытались переместить из Украины в Россию старинную икону и монеты.