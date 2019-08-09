З України до Росії намагалися перемістити старовинну ікону та монети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На українсько-російському кордоні в Сумській області затримали двох осіб, які намагалися перемістити з України до Росії старовинну ікону та монети. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, у пункті пропуску “Велика Писарівка” правоохоронці виявили старовинну ікону. Її в сумці з особистими речами приховав громадянин України, 1992 року народження. Він прямував пішки з України в Росію.
Також у пункті пропуску “Бачівськ” громадянка Росії, 1954 року народження, намагалась незаконно перемістити через кордон дві старовинні золоті монети номіналом 5 рублів 1898 року випуску. Вона прямувала автомобілем BMW як пасажирка на виїзд з України. Монети жінка також приховала в сумці з речами.
В установі повідомили, що предмети, які, можливо, становлять культурно-історичну цінність передано співробітникам ДФС. Триває експертиза.
Нагадаємо, в автомобілі українця знайшли колекцію старовинних польських монет.