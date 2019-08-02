В автомобілі українця знайшли колекцію старовинних польських монет
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Львівщині, у пункті пропуску "Рава-Руська", було виявлено колекцію польських монет. Про це УНН повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.
"Прикордонники Львівського загону спільно з митниками завадили незаконному переміщенню через українсько-польський кордон великої кількості монет початку XX століття", - йдеться в повідомленні.
Приховану колекцію знайшли у пункті пропуску "Рава-Руська" під час перевірки легкового автомобіля Volkswagen.
Всього у відділенні для рукавичок автівки українець заховав 44 старовинні польські монети.
Монети вилучено. Про цей факт поінформовано відповідні правоохоронні органи.
Нагадаємо, з України намагалися вивезти старовинний фотоапарат і монети.