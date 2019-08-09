Из Украины в Россию пытались переместить старинную икону и монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На российско-украинской границе в Сумской области задержали двух человек, которые пытались переместить из Украины в Россию старинную икону и монеты. Об этом УНН сообщили в прес-сслужбе Госпогранслужбы.
Так, в пункте пропуска “Большая Писаревка” правоохранители обнаружили старинную икону. Ее в сумке с личными вещами скрыл гражданин Украины, 1992 года рождения. Он направлялся пешком из Украины в Россию.
Также в пункте пропуска “Бачевск” гражданка России, 1954 года рождения, пыталась незаконно переместить через границу две старинные золотые монеты номиналом 5 рублей 1898 года выпуска. Она направлялась в автомобиле BMW как пассажирка на выезд из Украины. Монеты женщина также скрыла в сумке с вещами.
В учреждении сообщили, что предметы, которые, возможно, составляют культурно-историческую ценность передано сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза.
Напоминим, в автомобиле украинца обнаружили коллекцию старинных польских монет.