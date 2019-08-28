Россиянка пыталась вывезти из Украины старинный самовар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Сумской области гражданка Российской Федерация пыталась переместить через государственную границу Украины антикварный самовар. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, 27 августа в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль марки Ford.
В нем на выезд из Украины направлялась гражданка РФ 1981 года рождения.
Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нем старинный самовар.
Приблизительная дата изготовления предмета - конец XIX века.
Находку передано сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза относительно возможной культурно-исторической ценности предмета.
Напомним, ранее в Сумской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина РФ старинные книги.