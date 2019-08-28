Россиянка пыталась вывезти из Украины старинный самовар

Так, 27 августа в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль марки Ford.

В нем на выезд из Украины направлялась гражданка РФ 1981 года рождения.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нем старинный самовар.

Приблизительная дата изготовления предмета - конец XIX века.

Находку передано сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза относительно возможной культурно-исторической ценности предмета.

Напомним, ранее в Сумской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина РФ старинные книги.