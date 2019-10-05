Из Польши пытались ввезти новую брендовую одежду под видом детского секонд-хенда на 12 млн грн

"О возможной попытке незаконной перевозки товаров оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали заблаговременно. Пограничники организовали взаимодействие с представителями Волынской таможни и направили на углубленный осмотр транспортного средства, который подозревался в перевозке контрабанды", - говорится в сообщении.

Согласно документам, прицепом грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении. Их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

Уже после открытия грузовика стало понятно, что ее содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4-х тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8000 единиц товаров больше сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн.

В отношении руководителя фирмы отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст. 483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Пока в Волынской области проводился углубленный обзор грузовика, на Львовщине - в пункте пропуска "Рава-Русская", обнаружили похожую попытку контрабанды. Туда тоже прибыл грузовик, якобы с "секонд хендом", а на самом деле - с новой одеждой. По данному факту ГБР начало уголовное производство. Детали задержания будут известны после разгрузки товара.

Напомним, на Луганщине пограничный наряд отдела "Троицкое" с помощью тепловизора заметил вблизи населенного пункта Демино-Александровка движение двух автомобилей, которые двигались с выключенными фарами и проигнорировали требование остановиться.