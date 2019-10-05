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Из Польши пытались ввезти новую брендовую одежду под видом детского секонд-хенда на 12 млн грн

Киев • УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей в грузовике под видом детского "секонд-хенда" пытались перевезти новый брендовый товар, стоимостью 12 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Государственной пограничной службы.

Из Польши пытались ввезти новую брендовую одежду под видом детского секонд-хенда на 12 млн грн

"О возможной попытке незаконной перевозки товаров оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали заблаговременно. Пограничники организовали взаимодействие с представителями Волынской таможни и направили на углубленный осмотр транспортного средства, который подозревался в перевозке контрабанды", - говорится в сообщении.

Согласно документам, прицепом грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении. Их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

Уже после открытия грузовика стало понятно, что ее содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4-х тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8000 единиц товаров больше сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн.

В отношении руководителя фирмы отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст. 483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Пока в Волынской области проводился углубленный обзор грузовика, на Львовщине - в пункте пропуска "Рава-Русская", обнаружили похожую попытку контрабанды. Туда тоже прибыл грузовик, якобы с "секонд хендом", а на самом деле - с новой одеждой. По данному факту ГБР начало уголовное производство. Детали задержания будут известны после разгрузки товара.

Напомним, на Луганщине пограничный наряд отдела "Троицкое" с помощью тепловизора заметил вблизи населенного пункта Демино-Александровка движение двух автомобилей, которые двигались с выключенными фарами и проигнорировали требование остановиться.

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