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Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України

Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фоакції “Слуга народу” Ірина Верещук стурбована ескалацією російської агресії на Сході України, передає УНН.

Вона вважає, що Росія провокує Україну.

Цитата

“Те, що Росія провокує — для нас не новина. Те, що Росія хоче панічних настроїв серед українського суспільства — це теж для нас не новина. Ми розуміємо, що сьомий рік триває війна. І тут наші нерви, наш спокій і наша готовність дати відсіч мають бути вирішальними. Не лише наше військо, а й політики, дипломати — кожен на своєму місці має зробити все від нас залежне, щоб Росія зрозуміла, що ціна буде надто високою, якщо агресія буде продовжуватися”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Верещук впевнена, що українська армія готова дати відсіч.

“Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нещодавно у своєму звіті в парламенті України сказав, що ми готові . У мене, як у члена комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони немає підстав не довіряти словам нашого Головнокомандувача”, — додала нардеп.

Контекст

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації оцінюється як Наймасштабніша за останні роки.

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Також вона повідомила, що Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.

Адміністрація США висловила занепокоєння у зв’язку з кампанією дезінформації, яку поширює Росія щодо пояснення причин для зосередження військ на кордоні з Україною.

Українські Національні Новини

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