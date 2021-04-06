Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України

Вона вважає, що Росія провокує Україну.

Цитата

“Те, що Росія провокує — для нас не новина. Те, що Росія хоче панічних настроїв серед українського суспільства — це теж для нас не новина. Ми розуміємо, що сьомий рік триває війна. І тут наші нерви, наш спокій і наша готовність дати відсіч мають бути вирішальними. Не лише наше військо, а й політики, дипломати — кожен на своєму місці має зробити все від нас залежне, щоб Росія зрозуміла, що ціна буде надто високою, якщо агресія буде продовжуватися”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Верещук впевнена, що українська армія готова дати відсіч.

“Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нещодавно у своєму звіті в парламенті України сказав, що ми готові . У мене, як у члена комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони немає підстав не довіряти словам нашого Головнокомандувача”, — додала нардеп.

Контекст

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації оцінюється як Наймасштабніша за останні роки.

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Також вона повідомила, що Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.

Адміністрація США висловила занепокоєння у зв’язку з кампанією дезінформації, яку поширює Росія щодо пояснення причин для зосередження військ на кордоні з Україною.