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Маркарова: Україна зберігає двопартійну підтримку США

Маркарова: Україна зберігає двопартійну підтримку США

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, переконана посол України у США Оксана Маркарова. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата: 

"Україна, незважаючи на те, що певні сили, у тому числі проросійські, намагалися втягнути в якісь скандали, ми досить достойно пройшли цей період і не дали себе втягнути в ці скандали. І я думаю, що й надалі нам вдасться дуже активно розвивати наше стратегічне партнерство і на основі двопартійної підтримки, і на основі поглибленої такої співпраці з новою адміністрацією без того, щоб втручатися у внутрішні американські справи. Ми цього не робили і робити не будемо. На відміну від нашого сусіда, який втручається і у справи у США", – сказала Маркарова.

Доповнення 

Раніше Оксана Маркарова розповіла, що українські дипломати та Офіс Президента працюють над організацією зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

Також вона повідомила, що Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.

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