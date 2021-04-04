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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 24147 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 38751 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Маркарова: Украина сохраняет двухпартийную поддержку США

Маркарова: Украина сохраняет двухпартийную поддержку США

Киев  •  УНН

 • 21729 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В политике Соединенных Штатов в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка, убеждена посол Украины в США Оксана Маркарова. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата:

"Украина, несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы. И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше стратегическое партнерство и на основе двухпартийной поддержки, и на основе углубленного такого сотрудничества с новой администрацией без того, чтобы вмешиваться во внутренние американские дела. Мы этого не делали и делать не будем. в отличие от нашего соседа, который вмешивается и в дела в США", - сказала Маркарова.

Дополнение

Ранее Оксана Маркарова рассказала, что украинские дипломаты и Офис Президента работают над организацией встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Также она сообщила, что Украина и США вместе работают в противодействие российскому влиянию.

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