Маркарова розповіла, як Україна і США спільно працюють у протидії російському впливу

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна і США разом працюють у протидії російському впливу. Про це заявила в інтерв’ю “Радіо Свобода” посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, передає УНН.

Цитата

“Тут можна сказати, що є низка ініціатив. По-перше, ми також запроваджуємо санкції. І Україна вже показала, що ми також боремося як з агресором, так і з впливом проросійських елементів в Україні... І з впливом олігархів, так і з проросійською такою, антиукраїнською, назвемо її так, пропагандою”, — сказала посол.

“По-друге, ми першими зіткнулися з гібридними атаками, які стосувалися і кіберзагроз, і фейків, і пропаганди. Ви знаєте, що і президент Зеленський оголосив, голова офісу вже про це сказав, і вже закріплене рішенням РНБО, створення Центру протидії дезінформації. Я впевнена, що цей центр буде дуже важливою ініціативою, яка може стати спільною нашою роботою. Тому що тут Україні є багато з чим поділитися з нашим стратегічним партнером”, — додала вона.

Контекст

Україна оголосила про намір посилити боротьбу з російською пропагандою, зокрема, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року створений Центр протидії дезінформації — державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями буде протистояти російській пропаганді. Цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського союзу, кажуть в уряді.

Це повідомлення надійшло на тлі запровадження санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, Тараса Козака, який є формальним власником трьох заблокованих телеканалів.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції й назвали рішення влади “політичною розправою над невгодними ЗМІ”. Соратники Медведчука, Козака і Марченко санкції проти них назвали “репресіями”.

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