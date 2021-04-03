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Маркарова рассказала, как Украина и США совместно работают в противодействии российскому влиянию

Киев  •  УНН

 • 18005 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина и США вместе работают в противодействии российскому влиянию. Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передает УНН.

Цитата

“Здесь можно сказать, что есть ряд инициатив. Во-первых, мы также вводим санкции. И Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов в Украине ... И с влиянием олигархов, так и с пророссийской такой, антиукраинской, назовем ее так, пропагандой”, — сказала посол.

“Во-вторых, мы первыми столкнулись с гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды. Вы знаете, что и президент Зеленский объявил, председатель офиса уже об этом сказал, и уже закреплено решением СНБО, создание Центра противодействия дезинформации. Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать общей нашей работой. Потому что здесь Украине есть много с чем поделиться с нашим стратегическим партнером”, — добавила она.

Контекст

Украина объявила о намерении усилить борьбу с российской пропагандой, в частности, решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года создан Центр противодействия дезинформации — государственная организация, которая в сотрудничестве с общественными организациями будет противостоять российской пропаганде. Этот центр также будет координировать свою работу с подобными институтами в Латвии, Финляндии и на уровне Европейского союза, говорят в правительстве.

Это сообщение поступило на фоне введения санкций против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, Тараса Козака, который является формальным владельцем трех заблокированных телеканалов.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей “политической расправой над неугодными СМИ”. Соратники Медведчука, Козака и Марченко санкции против них назвали “репрессиями”.

Украинские Национальные Новости

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